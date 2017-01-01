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    В.о. заступника держсекретаря США провів закриту зустріч з послом Росії

    • Сьогодні, 07:56
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    Посол Росії в США Сергій Кисляк
    Посол Росії в США Сергій Кисляк

    У російському посольстві утрималися від коментарів щодо зустрічі посла з Шенноном

    Виконуючий обов'язки заступника держсекретаря США Томас Шеннон зустрівся з послом Росії в США Сергієм Кисляком в закритому режимі в Вашингтоні.

    «Заступник держсекретаря Шеннон регулярно зустрічається з іноземними послами по ряду питань. Хоча ми не розкриваємо деталі дипломатичних бесід, відзначимо, що це була давно запланована зустріч», - заявили у Держдепартаменті США.

    У російському посольстві утрималися від коментарів з даного питання.

    Раніше повідомлялося, що радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн пішов з посади. Як наголошується у листі Флінна, він не навмисно не надав інформації про його зв'язки з Росією.

    Нагадаємо, високопоставлені чиновники Білого дому вивчали контакти радника з національної безпеки США Майкла Флінна з Росією. Раніше з'явилися повідомлення, що генерал-лейтенант у відставці Флінн обговорював можливе скасування санкцій проти Москви з російським послом Сергієм Кисляком - за кілька тижнів до вступу Дональда Трампа на посаду президента.

    Джерело: РИА НОВОСТИ
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