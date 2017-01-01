ЗМІ: Росію позбавили права приймати Чемпіонат світу з біатлону

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Біатлоністи

Чемпіонат мав відбутися 2021 року у Тюмені

Міжнародний союз біатлоністів (IBU ) відібрав у російського міста Тюмень право приймати Чемпіонат світу з біатлону 2021 року.

Про це у своєму Twitter написав німецький журналіст ZDF Нільс Кабен.

«Ніякого чемпіонату світу з біатлону у 2021 році в Тюмені», – написав він.

Відповідне рішення було прийнято сьогодні в Хохфільцені (Австрія), де проходить позачерговий конгрес Міжнародного союзу біатлоністів з питань допінгу.

Як відомо, у грудні минулого року через допінгові скандали Міжнародна федерація бобслею і скелетону перенеслаз російського Сочі Чемпіонат світу-2017. Також у Росії У Росії забрали етап Кубку світу з ковзанярського спорту.