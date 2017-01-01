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    У Вашингтоні триває зустріч Трампа з Лавровим

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    <div>Дональд Трамп та Сергій Лавров</div> Фото: Фейсбук Марії Захарової
    Дональд Трамп та Сергій Лавров
    Фото: Фейсбук Марії Захарової

    Зустріч Трампа і Лаврова проходить в закритому режимі

    У Білому домі почалася зустріч президента США Дональда Трампа та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

    Про це на сторінці у Facebook повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

    «В Овальному кабінеті почалася зустріч Лаврова з Трампом», — написала вона.

    Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп проведе офіційну зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 10 травня в Вашингтоні. Зустріч пролходить у закритому режимі, без журналістів. 

    Крім того міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрінеться з державним секретарем Рексом Тіллерсоном у Вашингтоні в середу, щоб обговорити конфлікти в Україні та Сирії.

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