  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Вашингтоні відбулися сутички демонстрантів проти Трампа і поліції

    • Сьогодні, 07:39
    • Розсилка

    Деякі з учасників висловлювали гасло «Пекло починається опівдні 20 січня», маючи на увазі час і дату принесення присяги Трампом

    У центрі американської столиці відбулися сутички між групою протестувальників, що вийшли на вулицю з виступами проти президентства Трампа, та поліцією.

    Інцидент стався в четвер увечері, біля Національного прес-клубу, де проходить «Deplorabal» – неофіційна церемонія на честь інавгурації.

    Протестувальники організували акцію на 14-й вулиці північно-західного району столиці, прямо під будівлею Національного прес-клубу. Люди тримали в руках плакати з назвою організації «Refuse Fascism», яка виступає проти правління обраного президента Дональда Трампа та закидає йому звинувачення в расизмі. Деякі з учасників висловлювали гасло «Пекло починається опівдні 20 січня», маючи на увазі час і дату принесення присяги обраним президентом.

    Протестувальники були оточені кількома колами правоохоронців, які забезпечували мирне проведення демонстрації та уникнення провокацій з обох сторін.

    За повідомленнями очевидців, поліцейські застосували сльозогінний газ після того, як з натовпу полетіли пусті пляшки в учасників Deplorabal, які проходили повз будівлю. Демонстранти також закидали яйцями будівлю, де зібралися шанувальники Трампа.

    Поліція поки утримується від офіційних повідомлень про постраждалих, хоча вже є інформація про перші арешти порушників правопорядку.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    США Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ