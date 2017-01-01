У Вашингтоні відбулися сутички демонстрантів проти Трампа і поліції

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Деякі з учасників висловлювали гасло «Пекло починається опівдні 20 січня», маючи на увазі час і дату принесення присяги Трампом

У центрі американської столиці відбулися сутички між групою протестувальників, що вийшли на вулицю з виступами проти президентства Трампа, та поліцією.

Інцидент стався в четвер увечері, біля Національного прес-клубу, де проходить «Deplorabal» – неофіційна церемонія на честь інавгурації.

Протестувальники організували акцію на 14-й вулиці північно-західного району столиці, прямо під будівлею Національного прес-клубу. Люди тримали в руках плакати з назвою організації «Refuse Fascism», яка виступає проти правління обраного президента Дональда Трампа та закидає йому звинувачення в расизмі. Деякі з учасників висловлювали гасло «Пекло починається опівдні 20 січня», маючи на увазі час і дату принесення присяги обраним президентом.

Протестувальники були оточені кількома колами правоохоронців, які забезпечували мирне проведення демонстрації та уникнення провокацій з обох сторін.

За повідомленнями очевидців, поліцейські застосували сльозогінний газ після того, як з натовпу полетіли пусті пляшки в учасників Deplorabal, які проходили повз будівлю. Демонстранти також закидали яйцями будівлю, де зібралися шанувальники Трампа.

Поліція поки утримується від офіційних повідомлень про постраждалих, хоча вже є інформація про перші арешти порушників правопорядку.

Джерело: Укрінформ