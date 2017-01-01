Премія «Золотий глобус»: Меріл Стріп розкритикувала Трампа, який передражнив репортера з інвалідністю

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Меріл Стріп

Актриса Меріл Стріп під час своєї промови на врученні премії «Золотий глобус» виступила з критикою на адресу нового президента США Дональда Трампа

Під час церемонії нагородження Стріп вручили премію за видатні заслуги в кінематографі. У своїй промові вона розкритикувала те, як Дональд Трамп пародіював журналіста з інвалідністю, і при цьому жодного разу не вимовила імені майбутнього президента.

«Це був момент, коли людина, яка бажає зайняти найповажніше місце в країні, спародіювала репортера з інвалідністю. Людина, яка перевершує його в привілеях, владі і можливостях дати відсіч... Цей інстинкт принижувати, змодельований кимось на публічній платформі, кимось владним, він проникає в наше життя, тому що дає нам дозвіл робити так само», – сказала Стріп.

Вона говорила про випадок, коли Дональд Трамп спародіював Сержа Ковальські – журналіста з інвалідністю з видання New York Times.