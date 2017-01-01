У вівторок в Україні почнеться потепління

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Вночі на грунті та в повітрі очікуються заморозки

У вівторок, 25 квітня, в Києві малохмарно, без опадів, на поверхні грунту та в повітрі заморозки 0...-5 градусів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0...-2 градуси, вдень +14...+16 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України малохмарно, без опадів, на поверхні грунту та в повітрі заморозки 0...-5 градусів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0...-2 градуси, вдень +13...+18 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі -1...-6 градусів, вдень +4...+9 градусів.

На півночі України малохмарно, без опадів, на ґрунті та в повітрі заморозки 0...-5 градусів, вітер південно-західний, 7-12 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0...-5 градусів, удень +11...+18 градусів.

У центрі України малохмарно, без опадів, на ґрунті та в повітрі заморозки 0...-5 градусів, вітер південно-західний, 7-12 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0...-5 градусів, удень +11...+18 градусів.

На сході України малохмарно, уночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, на ґрунті та в повітрі заморозки 0...-5 градусів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0...-5 градусів, удень +11...+16 градусів.

На півдні України малохмарно, без опадів, на ґрунті та в повітрі заморозки 0...-5 градусів, вітер південно-західний, 7-12 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0...-5 градусів, удень +11...+18 градусів.

У Криму малохмарно, без опадів, на ґрунті та в повітрі заморозки 0...-3 градуси, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +3...+8 градусів, вдень +13...+18 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +5...+7 градусів, вдень +15...+17 градусів.

Джерело: Українські новини