У вівторок в Україні посиляться мороз і снігопад

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Вночі невеликий сніг, вранці та вдень – сильний сніг

У вівторок, 7 лютого, в Києві хмарно, вночі невеликий сніг, вдень помірний сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі та вдень -10...-12 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, вночі невеликий сніг, вранці та вдень сильний сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, вранці і вдень заметіль, вітер східний, 7–12 м/с, вранці та вдень пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі й удень -3...-8 градусів. У Закарпатті сильний мокрий сніг і дощ, температура вночі та вдень близько 0 градусів. У Карпатах вночі невеликий сніг, вранці та вдень сильний сніг, температура повітря вночі та вдень -3...-8 градусів.

На півночі України хмарно, вночі невеликий сніг, вдень помірний сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі та вдень -10...-15 градусів.

У центрі України хмарно, вночі невеликий сніг, вранці та вдень сильний сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, вранці і вдень заметіль, вітер східний, 7–12 м/с, вранці та вдень пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі та вдень -8...-17 градусів.

На сході України хмарно, вночі невеликий сніг, вдень подекуди невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі та вдень -17...-22 градуси.

На півдні України хмарно, вночі невеликий мокрий сніг з дощем, удень мокрий сніг з дощем, подекуди туман і ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця, вітер східний, 7–12 м/с, вранці та вдень пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі і вдень -1...-7 градусів.

У Криму хмарно, без опадів, подекуди туман, на дорогах ожеледиця, вітер східний, 7–12 м/с, вранці та вдень пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі 5...-3 градуси, вдень +3...+8 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +3...+5 градусів, вдень +5...+7 градусів.