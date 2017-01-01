У WikiLeaks «злили» нові документи ЦРУ про механізм кібератак

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WikiLeaks

WikiLeaks розповідає про технологію ЦРУ під назвою «Архімед»

Сайт WikiLeaks опублікував нові документи Центрального розвідувального управління США, в яких йдеться про механізм кібератак на локальні мережі, які використовуються зазвичай в офісах.

Відповідне повідомлення сьогодні з’явилося на сайті WikiLeaks.

WikiLeaks розповідає про технологію «Архімед» (Archimedes). За допомогою цієї технології, ЦРУ атакує один з комп’ютерів в офісі, отримуючи над ним контроль. Через цей заражений комп’ютер спецслужби відстежують інші комп’ютери, підключені до локальної мережі. Зокрема, цей метод працює таким чином, що через браузер перенаправляє інформацію на сервер ЦРУ.

Нагадаємо, директор ЦРУ нещодавно назвав Wikileaks «недержавною ворожою розвідувальною службою».

«Главком» також повідомляв, що згідно з викладеним Wikileaks масивом документів у березні, серед кіберзброї, яка нібито є у ЦРУ, - віруси, які можуть заразити гаджети з операційними системами Windows, Android, iOS, OSX і Linux, а також інтернет-роутери.

Спецслужби США відразу розпочали розслідування за фактом «зливу» WikiLeaks документів.