У Яценюка побачили «жорстку спайку» Тимошенко і «Опоблоку»

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Юлія Тимошенко

Тимошенко закидають «жадібне й неконтрольоване» прагнення влади

Небажання «Батьківщини» об’єднуватися з жодною політичною силою свідчать про те, що де-факто існує «союз» Юлії Тимошенко й «Опоблоку».

Про це йдеться в заяві «Народного фронту».

«Народний фронт» розцінює заяву Юлії Тимошенко про те, що «Батьківщина» не об’єднуватиметься з жодною політичною силою, як констатацію очевидного факту, що сьогоднішній союз Тимошенко з «Опозиційним блоком» і надалі працюватиме у жорсткій спайці і не розширюватиме свого складу», - зазначають у партії.

Як наголошується в заяві, спільні голосування фракцій «Батьківщини» та «Опоблоку» в парламенті, зафіксовані незалежними моніторинговими службами, доводять, що Тимошенко, нарешті, «здійснила свою давню мрію про «ширку» з Партією регіонів, причому в ідеальних умовах відсутності у «регіоналів» Януковича, який не міг терпіти конкуренції у змаганнях на кращого «друга Путіна» в Україні».

Тимошенко закидають також «прямі стосунки і плідну співпрацю» з Віктором Медведчуком – «кумом російського фюрера».

«Те, що «Батьківщина», нарешті, знайшла собі істинних союзників, може і є особистим успіхом Тимошенко, але, водночас, на наше переконання, це серйозний виклик для України, яка за свою історію неодноразово втрачала свободу як держава саме через внутрішню боротьбу за владу, спираючись на російські фінанси і підтримку», - підкреслюється в заяві «Народного фронту».

У партії нагадали, що Арсеній Яценюк очолив об’єднану опозицію після перемоги на виборах Януковича, доки Тимошенко сиділа в тюрмі, як йдеться в заяві, «Яценюк разом з усією командою зберіг партію «Батьківщина», запобігши монополізації влади тодішнім режимом».

«Однак після призначення Арсенія Яценюка Прем’єр-міністром характерна риса Юлії Володимирівни – жадібне і неконтрольоване прагнення влади, привело її у табір тих сил, які не є українськими, і Тимошенко зайнялася системною руйнівною роботою проти країни. Остання заява про можливе зниження тарифів на 100 доларів через тиждень «після відставки уряду» - зайве підтвердження того, що Тимошенко може пообіцяти все, якщо є можливість дорватися до владного кабінету», - заявляють у «Народному фронті.

Однопартійці Яценюка просять Тимошенко «припинити говорити неправду» і обіцяють викривати маніпуляції і брехню «п’ятої колони» в українській політиці.