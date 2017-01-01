У «Народному фронті» побачили, як Гройсман домовився з олігархами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вікторія Сюмар

На думку Сюмар, саме тому на телебаченні прем’єра майже не критикують

Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана рідко критикують на телебаченні, бо він домовився з олігархами, на відміну від Арсенія Яценюка, проти якого свого часу розгорнулася потужна інформаційна кампанія.

Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар.

«Я бачу з моніторингу, що він досить рівно виглядає на всіх телеканалах - його показують у позитивному ключі, він рідко отримує критичні удари. Це означає наявність домовленості з власниками телеканалів, інакше кажучи, з олігархами. Якщо по Яценюку била одна досить відома і потужна олігархічна група за допомогою кількох відомих політиків, то у Гройсмана ситуація більш сприятлива. В нього немає прямих ворогів, і це дає йому трохи більший люфт», - зазначила нардеп.

За її словами, зараз власний рейтинг довіри Гройсмана – 23%, і динаміка цієї довіри цілком збігається з динамікою, яка була у Яценюка.

«Вона знижується після прийняття непопулярних рішень - у Яценюка довіра миттєво обвалилася, коли було підвищено тарифи на комунальні послуги. Янукович дуже боявся робити цей крок і навіть через те з МВФ припинив працювати, бо йому вся соціологія показувала, як це позначиться на його рейтингу. Ми ж пішли на це, бо у нас не було іншого виходу – із росіянами, як Янукович, зрозуміло, ніхто б не домовлявся, а інших можливостей отримати ресурс у розграбованої країни не було. Гройсман приймав рішення про ще більше підвищення тарифів, і, коли люди отримали платіжки, у нього істотно впала довіра», - констатувала Сюмар.

Вона спрогнозувала для Гройсмана ще важчий період, пов'язаний із новим меморандумом МВФ, який вимагає «драконівських речей, включаючи підвищення пенсійного віку».

«Мені складно уявити, де візьмуться голоси на такі рішення в парламенті, і, думаю, прем’єру теж. Тому завдання уряду - так провести переговори з МВФ, щоб частину цих вимог було знято. Яценюку це якось вдавалося», - сказала нардеп.