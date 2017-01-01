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    Тимошенко вирішила випередити Порошенка: у неділю вирушає в США

    • Сьогодні, 11:14
    • Розсилка
    <em>Юлія Тимошенко</em>
    Юлія Тимошенко

    Тимошенко перебуватиме у США майже тиждень

    Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко з 29 січня до 4 лютого перебуватиме з робочим візитом у США для проведення зустрічей з представниками законодавчої та виконавчої гілок влади США, а також з провідними експертами з питань політики, економіки та безпеки.

    Про це йдеться у повідомленні прес-служби політсили.

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    За даними прес-служби, Тимошенко планує обговорити пріоритетні питання, які стосуються національних інтересів України: шляхів досягнення миру та відновлення територіальної цілісності України, стабілізації політичної та економічної ситуації в Україні, як складової безпекової стратегії європейського континенту та глобального світу.

    Окрім того, обговорюватимуться питання щодо заходів реальної боротьби з корупцією для зміцнення демократії в Україні та добробуту громадян.

    У політсилі повідомили, що у зустрічах також братимуть участь заступник голови партії «Батьківщина», голова комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря, голова комітету ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко та інші члени команди.

    Нагадаємо, 18  січня президент України Петро Порошенко заявив, що він сподівається на зустріч з обраним президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоні наступного місяця та розраховує на те, що новий американський уряд буде продовжувати підтримку Україні.

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