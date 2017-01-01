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    За зняття недоторканності з Парасюка підписалися вже 500 поліцейських

    • Сьогодні, 05:31
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    Поліція просить ГПУ, президента і Раду зняти недоторканність з Парасюка

    Особовий склад поліції звернувся до президенту Петра Порошенка, голови ВР Андрія Парубія і генпрокурора Юрія Луценка з проханням позбавити нардепа Володимира Парасюка недоторканності.

    Про це повідомив заступник голови Нацполіціі начальник ГУНП в Донецькій області В’ячеслав Аброськін на сторінці в Facebook.

    «Лист вже підписали понад 500 співробітників поліції Донеччини. Завтра він буде переданий до територіальних підрозділів поліції аби кожний бажаючий поліцейський зміг приєднатися. Також підтримати діючих співробітників зголосилися й пенсіонери та ветерани ОВС», – заявив він.

    Також, за словами Аброськіна, заступник начальника Краматорського ОП Андрій Друмов, який зупиняв Парасюка та інших учасників блокади біля Слов’янська, почав отримувати погрози.

    «Після опублікування «співчуваючими Парасюку» персональних даних в Інтернеті Андрій Друмов почав отримувати погрози: «Ми знаємо, де твоя сім’я, ми знаємо, де твоя донька», – написав Аброськін. 

    Нагадаємо, 14 березня активісти блокади в районі Слов'янська на чолі з нардепом Володимиром Парасюком здійснили напад на працівників поліції та прорвалися через блокпост.

    Внаслідок нападу постраждало семеро правоохоронців.

    Пізніше Парасюк заявив про обстріл колони блокувальників краматорською поліцією.

    За фактом інциденту з нападом учасників блокади під керівництвом Парасюка на поліцейських слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органа» Кримінального кодексу України.

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