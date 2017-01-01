У Жиліна був конфлікт з Захарченком – російський журналіст

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Жилін і Захарченко

Опозиційний російський журналіст припускає, що між Жиліним і Захарченком виник конфлікт через бізнес

У лідера організації «Оплот» сепаратиста Євгена Жиліна був конфлікт з ватажком «ДНР» Олександром Захарченком. Про це в інтерв'ю «Громадському Радіо» розповів російський журналіст опозиційного видання «Дождь» Сергій Єрженков.

За словами Єрженкова, про це він дізнався від друга і компаньйона Жиліна Андрія Козира. «Коли починалася так звана «російська весна», коли вони захоплювали будівлю адміністрації Донецька, Захарченко фактично був підлеглим Жиліна. Захарченко був керівником донецької філії організації «Оплот», яку очолював Жилін. У них були чудові стосунки. Потім, наскільки мені відомо, Жилін зайняв посаду радника з економічних питань. Він займався, зокрема, тіньовим сектором економіки», - зазначив він.

Журналіст також повідомив, що у нього немає підстав стверджувати, що у вбивстві Жиліна було зацікавлене керівництво «ДНР». Водночас, за його словами, «існує три версії: його усунули або російські спецслужби, або українські, або якісь економічні справи в невизнаних республіках».

Сам Єрженков не вірить, що українські спецслужби наважилися усувати його «так демонстративно, в декількох кілометрах від резиденції Путіна». «Російські спецслужби, напевно, теж вчинили б «тонше». Я вважаю, що Жиліна вбили через бізнес-розборки», - додав він.

Як раніше повідомлялося, також Єрженков заявив, що ватажку «ДНР» Олександру Захарченку вдалося взяти під контроль не лише вугільні шахти на окупованих територіях, а й весь дрібний та середній бізнес регіону.