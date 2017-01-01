На Луганщині ватажки бойовиків зазивають місцеве населення у свої ряди
- Сьогодні, 11:59
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Бойовики доукомплектовують особовим складом свої з’єднання і частини
Командування російсько-окупаційних військ на Донбасі активізували заходи з доукомплектування особовим складом своїх частин і з’єднань на Луганщині. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
«Командуванням 2 АК (Луганськ) ЗС РФ активізовано агітаційні заходи рекрутування місцевого населення за різними військовими спеціальностями у містах Луганськ, Алчевськ та Кадіївка з метою доукомплектування особовим складом підпорядкованих з’єднань і частин», - йдеться у повідомленні.
Також, за даними ГУР, противник, використовуючи режим припинення вогню (з 9 лютого ц.р.), проводить заходи з доукомплектування підрозділів особовим складом та його ротацію, здійснює маскування та фортифікаційне обладнання бойових позицій.