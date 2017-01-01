УГКЦ проголосила кардинала Гузара всенародним молільником за мир в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: прес-служба УГКЦ Предстоятель УКГЦ Святослав Шевчук прощається із Блаженнішим Любомиром Гузаром

«Ми тебе проголосили всенародним молільником за мир в Україні, молільником не на землі, а на небесах», - сказав предстоялель УГКЦ Святослав Шевчук

Українська греко-католицька церква (УГКЦ) проголосила Любомира Гузара всенародним молільником за мир в Україні.

Про це 4 червня заявив предстоялель УГКЦ Святослав Шевчук у Києві в Патріаршому соборі Воскресіння Христового на проповіді під час Архієрейської Божественної літургії.

«Для нас це свято Трійці є особливим, між нами спочиває наш патріарх Любомир. Блаженніший Любомире, ми тебе вчора проголосили всенародним молільником за мир в Україні, молільником не на землі, а на небесах», - зазначив Святослав.

На церемонії прощання президент Петро Порошенко зазначив, що Гузар «був справжнім нащадком Андрея Шептицького та Йосипа Сліпого, видатним українцем, великим християнином та унікальною особистістю».

«Колишній предстоятель УГКЦ кардинал Любомир Гузар відігравав надзвичайно важливу роль не лише для Української греко-католицької церкви, не тільки для всієї нашої держави, а й для всього світового українства... Для кожного він знаходив абсолютно унікальні слова. Багатогодинні розмови і зустрічі з ним заряджали, незважаючи нібито на зовнішню неміч, твердим оптимізмом», - заявив президент.

Нагадаємо, в середу ввечері глава УГКЦ (2005–2011 рр.) блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

В УГКЦ назвали причини смерті Любомира Гузара: після тривалої хвороби. У резиденції у Княжичах під Києвом, де Блаженніший жив останні роки, почалися приготування до його похорону.

Поховають Блаженнішого Любомира в крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві 5 червня.

Читайте матеріал «Главкома»: «Війна буде тривати, допоки вона буде вигідна». Заповіт Любомира Гузара.

Також читайте інтерв'ю: Любомир Гузар: 25 грудня чи 7 січня? Переконаний, всі християни повинні святкувати Різдво разом

Джерело: Українська правда