Угорці планують підривати лід, який спустився з Закарпаття

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Рівень води в найбільшій річці Закарпаття Тисі поблизу Чопа почав повільно знижуватися

Як повідомляє Закарпатська ОДА, станом на 9:30 п’ятниці висота паводкової хвилі становить 9 метрів (учора вранці висота хвилі сягала 9,5 метра). У Латориці рівень води також повільно пішов на спад.

Нижче по Тисі, на території Угорщини, течія все ще блокується велетенським льодовим затором, є загроза виходу річки з берегів. Для розблокування русла й пришвидшення течії угорські водники сьогодні застосують вибухівку.

А в районі угорського міста Токай русло Тиси від суцільної криги продовжують звільняти чотири криголами. Закарпатські водники запевняють, загрози підтоплень у Закарпатті немає.

Нагадаємо, причина збільшення рівня води в тому, що на території сусідньої Угорщини, починаючи від міста Загонь аж до міста Токай, на Тисі утворився льодовий затор довжиною понад 20 кілометрів, повідомляють у Закарпатській облдержадміністрації.