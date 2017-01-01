Угорщина побудувала другу стіну на кордоні з Сербією

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Огорожа на кордоні

Угорщина намагається зупинити потік сирійських біженців

Угорщина завершила будівництво другої огорожі на кордоні з Сербією. Огорожа має висоту 3 метри, довжину 155 метрів і «здатна зупинити будь-який натовп людей». Про це повідомив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, чиї слова наводить агентство Reuters.

Довжина сербсько-угорського кордону становить 175 кілометрів.

Перші огорожі на кордоні Будапешт побудував у 2015 році, намагаючись зупинити потік сирійських біженців з півдня. У сутичках з мігрантами угорська поліція активно застосовувала водомети і сльозогінний газ.

Того ж року Угорщина звела аналогічну перешкоду на кордоні з Хорватією.

Сербія не входить до Європейського союзу. Для Хорватії – члена ЄС – Шенгенська угода про спрощення паспортно-візового контролю ще не набрала чинності.

Віктор Орбан відомий як жорсткий противник свободи міграції та політики відкритих кордонів для біженців з Сирії. У березні глава уряду назвав європейську міграційну політику «троянським конем тероризму» і загрозою для «християнської ідентичності».

Як повідомлялося, Угорщина планує поступово закрити всі табори для мігрантів, що розташовані всередині країни, через підготовку до створення таборів на кордоні.

Джерело: ВВС Русская служба