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    Угорщина побудувала другу стіну на кордоні з Сербією

    • Сьогодні, 13:51
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    Огорожа на кордоні
    Огорожа на кордоні

    Угорщина намагається зупинити потік сирійських біженців

    Угорщина завершила будівництво другої огорожі на кордоні з Сербією. Огорожа має висоту 3 метри, довжину 155 метрів і «здатна зупинити будь-який натовп людей». Про це повідомив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, чиї слова наводить агентство Reuters.

    Довжина сербсько-угорського кордону становить 175 кілометрів.

    Перші огорожі на кордоні Будапешт побудував у 2015 році, намагаючись зупинити потік сирійських біженців з півдня. У сутичках з мігрантами угорська поліція активно застосовувала водомети і сльозогінний газ.

    Того ж року Угорщина звела аналогічну перешкоду на кордоні з Хорватією.

    Сербія не входить до Європейського союзу. Для Хорватії – члена ЄС – Шенгенська угода про спрощення паспортно-візового контролю ще не набрала чинності.

    Віктор Орбан відомий як жорсткий противник свободи міграції та політики відкритих кордонів для біженців з Сирії. У березні глава уряду назвав європейську міграційну політику «троянським конем тероризму» і загрозою для «християнської ідентичності».

    Як повідомлялося, Угорщина планує поступово закрити всі табори для мігрантів, що розташовані всередині країни, через підготовку до створення таборів на кордоні.

    Джерело: ВВС Русская служба

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