Угорщина знову наполягає на подвійному громадянстві для угорців України

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Угорці в Україні

Будапешт сподівається підписати двосторонню угоду з Києвом про подвійне громадянство для угорців, які проживають в Україні

Угорщина наполягає на прийнятності норми про подвійне громадянство для угорців, які проживають в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на прес-конференції з главами МЗС України, Словаччини та Чехії.

«Подвійне громадянство є абсолютно європейським феноменом. Наша позиція полягає в тому, що в Європі не повинні карати тільки тому, що громадянин перебуває в громадянстві країни-члена ЄС і країни, що не є членом Європейського союзу. Сподіваємося, ми зможемо прийти до двосторонніх угод і не завдамо шкоди угорцям, які живуть в Україні», - сказав Сійярто.

Він наголосив, що Угорщина вважає неприйнятним покарання українських угорців за наявність як угорського, так і українського громадянства.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відповів, що доки Україна перебуває в стані війни з Росією, наявність подвійного громадянства в країні неприпустима. «Ми не хочемо відкривати цю «скриньку Пандори». Проте мова не йде про покарання», - додав він.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував Україні обговорити підписання угоди про подвійне громадянство для угорців, що мешкають в Україні.

Джерело: Еспресо ТВ