Під завалами накритого лавиною готелю в Італії є шість осіб, які вижили

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Готель в Італії, на який зійшла лавина

Зараз рятувальники докладають зусиль, аби витягти людей з-під снігу та уламків

Під час пошуково-рятувальних робіт у накритому лавиною італійському готелі Rigopiano знайшли шістьох осіб, які вижили. Про це повідомляє Reuters.

Всі вони досі перебувають під завалами, але при цьому можуть спілкуватися з рятувальниками.

Зараз рятувальники докладають усіх зусиль, щоб витягти людей з-під товстого шару снігу і уламків стін будівлі. Інформації про стан людей поки що немає.

Як повідомлялося, станом на ранок п'ятниці, 20 січня, на місці сходження лавини в італійських Апеннінах, яка поховала під собою готель, не було жодних ознак того, що хтось з людей, котрі перебували всередині, досі залишається живим.

Готель Rigopiano, розташований у регіоні Абруццо на висоті 1200 метрів на околиці національного парку Гран-Сассо-е-Монті-делла-Лага, поблизу гори Корно-Гранде, було повністю завалено снігом під час сходження лавини у середу, 18 січня. Це трапилось унаслідок потужного землетрусу, який сколихнув у цей день Центральну Італію.

Згідно з інформацією директора готелю, під час трагедії у закладі перебувало близько 35 осіб – туристи та персонал, серед яких були діти, інформує dpa. Наразі офіційно підтверджено смерть двох осіб, тіла яких рятувальники знайшли на місці катастрофи. Ще двоє осіб вижили та доправлені до лікарні.

МЗС України повідомляє, що українців не було серед гостей чи працівників накритого сніговою лавиною готелю в Італії.