МЗС радить українцям не їздити в центральну Італію

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Застереження пов'язане з високою ймовірністю землетрусів

Міністерство закордонних справ України порекомендувало українським громадянам утриматися від поїздок в центральні райони Італії.

Застереження пов'язане з високою небезпекою землетрусів в цій місцевості.

«У зв'язку з землетрусом, що стався в провінціях Аквіла та Рієті 18 січня ц.р., та з огляду на збереження небезпеки подальших поштовхів МЗС рекомендує громадянам України без нагальної необхідності утриматися від відвідання цих районів Італії», - повідомляється на сторінці МЗС у Facebook.

Як повідомлялося, станом на ранок п'ятниці, 20 січня, на місці сходження лавини в італійських Апеннінах, яка поховала під собою готель, не було жодних ознак того, що хтось з людей, котрі перебували всередині, досі залишається живим.

Готель Rigopiano, розташований у регіоні Абруццо на висоті 1200 метрів на околиці національного парку Гран-Сассо-е-Монті-делла-Лага, поблизу гори Корно-Гранде, було повністю завалено снігом під час сходження лавини у середу, 18 січня. Це трапилось унаслідок потужного землетрусу, який сколихнув у цей день Центральну Італію.

Згідно з інформацією директора готелю, під час трагедії у закладі перебувало близько 35 осіб – туристи та персонал, серед яких були діти, інформує dpa. Наразі офіційно підтверджено смерть двох осіб, тіла яких рятувальники знайшли на місці катастрофи. Ще двоє осіб вижили та доправлені до лікарні.

МЗС України повідомляє, що українців не було серед гостей чи працівників накритого сніговою лавиною готелю в Італії.