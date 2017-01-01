Україна домовилась з Китаєм про експорт яловичини

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Експорт яловични

Щоб розпочати експорт, українські виробники мають бути включені до реєстру авторизованих постачальників

Україна та Китайська Народна Республіка підписали протокол ветеринарних вимог на експорт української яловичини до КНР.

Про це повідомляє прес-служба Ради з питань експорту продовольства.

«Підписання протоколу ветеринарних вимог на експорт означає, що КНР визнає нашу державну систему контролю безпечності виробництва яловичини відповідною китайській», - зазначив директор Ради з питань експорту продовольства (UFEB) Богдан Шаповал.

«Але, щоб розпочати експорт, українські виробники мають бути включені до реєстру авторизованих постачальників. Це відбувається за результатом додаткових перевірок з Китаю», - сказав він.

Оцінюючи часові перспективи початку експорту яловичини до КНР, Шаповал зазначив, що це має статися незабаром.

«Українські виробники зацікавлені в поставках до Китаю, а китайські споживачі – у доступі до якісної й безпечної продукції. Не забуваймо, що на ринку яловичини КНР значний дефіцит, в тому числі й у зв’язку з бразильським скандалом. Такі обставини зможуть значно пришвидшити розвиток торгівлі з Україною», - зауважив директор UFEB.

UFEB (Ukrainian Food Export Board) - це асоціація виробників готового продовольства, що допомагає вітчизняним підприємствам харчової промисловості здобувати нові ринки збуту та закріплюватися на традиційних.

Джерело: Економічна правда