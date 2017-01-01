Російські кондитери порахували, скільки втратять через українські санкції

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Російські цукерки

У 2016 році в Україну з Росії було експортовано 7,5 тис. тонн шоколадних кондитерських виробів на 22,9 млн доларів

Російські кондитери можуть втратити $15–17 млн після введення Україною антидемпінгового мита на російський шоколад.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на російський Центр досліджень кондитерського ринку.

«На Україну припадали досить помітні обсяги поставок, і за розрахунками російські кондитери лише за підсумками 2017 року можуть недоотримати близько $15–17 млн», – заявила виконавчий директор Центру досліджень кондитерського ринку Єлизавета Нікітіна.

Минулого року Росія експортувала до України 7,5 тис. тонн шоколадних кондитерських виробів на суму $22,9 млн.

Нагадаємо, що Україна ввела на п'ять років антидемпінгове мито для шоколадних виробів з Росії. Ставка антидемпінгового мита становитиме 31,33%. Рішення набуде чинності наприкінці червня 2017 року.

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Через українські санкції акції «Яндекса» вже почали дешевшати.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

Більше про санкції України проти Росії читайте тут: Гібридна війна в інтернеті: чи дійсно зникнуть «Яндекс», «Одноклассники» та «ВКонтакте»

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