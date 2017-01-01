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    Україна готова до компромісу з терористами, аби ті звільнили полонених

    • Сьогодні, 11:04
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    Звільнення полонених
    Звільнення полонених

    Під час завтрашньої зустрічі Контактної групи у Мінську українська строна матиме конкретні пропозиції зі звільнення заручників

    Україна під час засідання Тристоронньої контактної групи представить конкретні пропозиції щодо звільнення заручників з окупованих територій.

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    Про це заявила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, перший заступник очільника Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    Вона зауважила, що під час завтрашньої зустрічі Контактної групи у Мінську українська строна матиме конкретні пропозиції зі звільнення заручників.

    «У нас є повний аналіз ситуації, аналіз пропозицій щодо того, де Україна може піти на компроміс і застосувати процедуру помилування для осіб, які скоїли злочини проти держави Україна, але у них немає крові на руках, щоб ми вийшли на процедуру звільнення заручників», – наголосила Геращенко.

    За її словами, держава провела колосальну процедуру верифікації списків осіб, які не бажають бути переміщеними на окуповані території.

    «Йдеться про кілька сотень осіб – це величезний обсяг роботи, це серйозний аналіз», – підсумувала Геращенко.

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