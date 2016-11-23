Геращенко назвала головну тему зустрічі у Мінську 24 травня

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Ірина Геращенко

Геращенко звинуватила ОРДЛО в затягуванні процесу звільнення наручників

Українська сторона наполягає, що на наступній зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську учасники повинні вийти на остаточну дату звільнення заручників.

Про це заявила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.

«Ми провели процедуру верифікації тих осіб, які здійснили злочини проти держави Україна і перебувають у пенітенціарних установах, але не хочуть переходити на територію ОРДЛО. Ми наполягаємо, що 24 травня під час наступної зустрічі в Мінську повинна бути поставлена крапка у питанні, в якому намагаються відтягнути час. І ми повинні вийти на остаточну дату звільнення заручників», - заявила Геращенко.

Геращенко додала, що Україна в питанні звільнення заручників готова піти на будь-які компроміси.

Як повідомлялося, 15 травня українська сторона під час засідання ТКГ в Мінську заявила, що наполягає на негайному погодженні списків верифікації та конкретизації дати звільнення заручників.

Нагадаємо, за суботу на Донбасі вже поранено п’ятьох військових Збройних сил України.

Як раніше повідомляв «Главком», представники незаконних збройних формувань на Донбасі погодилися включити українського вченого Ігоря Козловського в остаточні списки полонених на обмін.

Джерело: 112 Україна