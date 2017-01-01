Україна надасть Молдові 10 млн гривень гуманітарної допомоги

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Фото: архів Наслідки негоди в Україні.

Кошти будуть виділені для ліквідації наслідків складних погодних умов

Кабінет міністрів України вирішив надати Республіці Молдова 10 млн грн гуманітарної допомоги. Таке рішення було ухвалене Кабінетом міністрів України на засіданні уряду, передає «Главком».

Як зазначив віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів, у цьому рішенні уряду пропонується «погодитись з пропозицією Надзвичайного і Повноважного Посла України у Республіці Молдова щодо надання гуманітарної допомоги Республіці Молдова за рахунок коштів резервного державного фонду в сумі 10 млн грн».

Кошти будуть виділені для ліквідації наслідків складних погодних умов, які склалися в країні 20-22 квітня.

Нагадаємо, сотні населених пунктів були знеструмлені через негоду в Молдові.

Як повідомляв «Главком», весняні морози також охопили південь та схід України, зокрема на Полтавщині, Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині випав сніг.

Через негоду було блоковано проїзд у багатьох містах та знеструмлено понад 500 населених пунктів.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що загинуло чотири особи. Ще дев'ятьох було травмовано.