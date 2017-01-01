В МВФ заявили, що не відкладали розгляд траншу для України
- Сьогодні, 07:34
-
Розсилка
Досягнутий значний прогрес у прийнятті рішень, які були умовою завершення третього перегляду з боку МВФВ МВФ заявили, що не відкладали розгляд траншу для України. Про це повідомила прес-служба МВФ на запит «Голосу Америки».
«Досягнутий значний прогрес у прийнятті рішень, які були умовою завершення третього перегляду з боку МВФ. Триває обговорення питань, які залишилися», - йдеться в повідомленні фонду.
МВФ сподівається, що всі питання, які залишаються неузгодженими, будуть вичерпані вже незабаром.
«Ми сподіваємося на наступному тижні запропонувати Раді директорів завершення перевірки», - повідомляє прес-служба організації.
Прес-служба МВФ відмовилася коментувати можливу відставку Валерії Гонтарєвої з посади голови Національного банку України.
«Ми не коментуємо чутки», - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, на порядку денному засідань ради директорів Міжнародного валютного фонду, який розписаний до 6 березня 2017 року, питання подальшого фінансування України відсутнє.