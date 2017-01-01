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Досягнутий значний прогрес у прийнятті рішень, які були умовою завершення третього перегляду з боку МВФ

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В МВФ заявили, що не відкладали розгляд траншу для України. Про це повідомила прес-служба МВФ на запит «Голосу Америки

«Досягнутий значний прогрес у прийнятті рішень, які були умовою завершення третього перегляду з боку МВФ. Триває обговорення питань, які залишилися», - йдеться в повідомленні фонду.

МВФ сподівається, що всі питання, які залишаються неузгодженими, будуть вичерпані вже незабаром.

«Ми сподіваємося на наступному тижні запропонувати Раді директорів завершення перевірки», - повідомляє прес-служба організації.

Прес-служба МВФ відмовилася коментувати можливу відставку Валерії Гонтарєвої з посади голови Національного банку України.

«Ми не коментуємо чутки», - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, на порядку денному засідань ради директорів Міжнародного валютного фонду, який розписаний до 6 березня 2017 року, питання подальшого фінансування України відсутнє.