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    Україна проти Росії: у МЗС сказали, коли буде ще один міжнародний суд

    • Сьогодні, 19:49
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    Суд у справі&nbsp;<span lang="UK">&laquo;Україна проти Росії&raquo;</span>
    Суд у справі «Україна проти Росії»

    Міжнародний арбітраж розгляне порушення Росією морського права

    Слухання в арбітражі за позовом України до Російської Федерації щодо порушення положень Конвенції ООН з морського права призначені на 12 травня.

    Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв'ю DT.

    «Слухання з процедурних питань призначені на 12 травня. Під час цього слухання будуть вирішуватися організаційні питання», - сказала Зеркаль, відповідаючи на запитання, коли пройдуть перші засідання у суперечці України і Росії щодо Конвенції ООН з морського права.

    При цьому вона припустила, що російська сторона, щоб затягнути процес, може наполягати на тому, що суд повинен спочатку ухвалити рішення щодо своєї юрисдикції, а вже після - розглядати справу по суті.

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    «Наша думка - неможливо розглядати питання юрисдикції суду без розгляду питання по суті», - наголосила Зеркаль.

    Нагадаємо, 14 вересня 2016 року Україна ініціювала позов проти Російської Федерації щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права. Україна просить арбітражний трибунал підтвердити її права прибережної держави і зобов'язати РФ припинити міжнародно-протиправні діяння у відповідних морських акваторіях, надати відповідні запевнення і гарантії їх неповторення і відшкодувати всі завдані РФ збитки.

    22 грудня 2016 року Організація Об'єднаних Націй сформувала трибунал, який почне розгляд справи за позовом України до РФ з перешкоджання доступу до своїх акваторій і шельфу в Чорному морі.

    У Міжнародному суді ООН у Гаазі зараз розглядається позов України проти Росії. За словами Зеркаль, Росія використовує щодо України тактику, як у справі за позовом Грузії, тобто намагається поставити під сумнів юрисдикцію суду.

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