Україна проти Росії: у МЗС сказали, коли буде ще один міжнародний суд

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Суд у справі «Україна проти Росії»

Міжнародний арбітраж розгляне порушення Росією морського права

Слухання в арбітражі за позовом України до Російської Федерації щодо порушення положень Конвенції ООН з морського права призначені на 12 травня.

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв'ю DT.

«Слухання з процедурних питань призначені на 12 травня. Під час цього слухання будуть вирішуватися організаційні питання», - сказала Зеркаль, відповідаючи на запитання, коли пройдуть перші засідання у суперечці України і Росії щодо Конвенції ООН з морського права.

При цьому вона припустила, що російська сторона, щоб затягнути процес, може наполягати на тому, що суд повинен спочатку ухвалити рішення щодо своєї юрисдикції, а вже після - розглядати справу по суті.

«Наша думка - неможливо розглядати питання юрисдикції суду без розгляду питання по суті», - наголосила Зеркаль.

Нагадаємо, 14 вересня 2016 року Україна ініціювала позов проти Російської Федерації щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права. Україна просить арбітражний трибунал підтвердити її права прибережної держави і зобов'язати РФ припинити міжнародно-протиправні діяння у відповідних морських акваторіях, надати відповідні запевнення і гарантії їх неповторення і відшкодувати всі завдані РФ збитки.

22 грудня 2016 року Організація Об'єднаних Націй сформувала трибунал, який почне розгляд справи за позовом України до РФ з перешкоджання доступу до своїх акваторій і шельфу в Чорному морі.

У Міжнародному суді ООН у Гаазі зараз розглядається позов України проти Росії. За словами Зеркаль, Росія використовує щодо України тактику, як у справі за позовом Грузії, тобто намагається поставити під сумнів юрисдикцію суду.