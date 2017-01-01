Україна виступає за перегляд тарифів у СОТ
- Сьогодні, 20:09
-
Розсилка
У Міністерстві нагадали, що протягом останніх років економічні умови в країні суттєво змінилися
Україна зарезервувала право на перегляд тарифних зобов'язань у Світовій організації торгівлі.
Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.
«Відповідно для покращення системи митно-тарифного регулювання та отримання можливості перегляду тарифних зобов’язань у СОТ у будь-який час протягом наступного трирічного періоду (2018 – 2020 роки) Україна зарезервувала відповідне право згідно зі Статтею XXVIII ГАТТ 1994», - йдеться у повідомленні.
Як пояснили в міністерстві, незважаючи на усі позитивні чинники приєднання до СОТ, необхідно констатувати, що протягом останніх років економічні умови в країні суттєво змінилися.
«Анексія Криму та події на сході України негативно вплинули на умови економічної діяльності і торгівлі, що ставить на порядок денний впровадження комплексних економічних реформ та використання усіх наявних механізмів для трансформації економіки України із сировинної у інноваційну», - зазначили в міністерстві.