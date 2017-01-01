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    Україна виступає за перегляд тарифів у СОТ

    • Сьогодні, 20:09
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    Україна приєдналась до СОТ у 2008 році&nbsp;
    Україна приєдналась до СОТ у 2008 році 

    У Міністерстві нагадали, що протягом останніх років економічні умови в країні суттєво змінилися

    Україна зарезервувала право на перегляд тарифних зобов'язань у Світовій організації торгівлі.

    Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

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    «Відповідно для покращення системи митно-тарифного регулювання та отримання можливості перегляду тарифних зобов’язань у СОТ у будь-який час протягом наступного трирічного періоду (2018 – 2020 роки) Україна зарезервувала відповідне право згідно зі Статтею XXVIII ГАТТ 1994», - йдеться у повідомленні.

    Як пояснили в міністерстві, незважаючи на усі позитивні чинники приєднання до СОТ, необхідно констатувати, що протягом останніх років економічні умови в країні суттєво змінилися.

    «Анексія Криму та події на сході України негативно вплинули на умови економічної діяльності і торгівлі, що ставить на порядок денний впровадження комплексних економічних реформ та використання усіх наявних механізмів для трансформації економіки України із сировинної у інноваційну», - зазначили в міністерстві.

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