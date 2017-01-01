СОТ спростила процедуру міжнародної торгівлі

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Штаб-квартира Світової організації торгівлі

Угода стимулюватиме зріст світової економіки на 0,5 процентного пункту в рік

Угоду про спрощення процедур міжнародної торгівлі ратифікували вже більше двох третин з 164 членів організації. Цього достатньо для того, щоб документ набув чинності, повідомляє DW.

За словами глави СОТ Роберту Азеведу, новий договір стимулює зростання світової економіки на 0,5 процентного пункту в рік. Перший багатосторонній договір із часу створення Світової організації торгівлі є «правильною відповіддю на оголошений президентом США Дональдом Трампом курс на ізоляцію», заявив член правління Федерального об'єднання німецької промисловості Штефан Маір.

Як зазначається, документ, прийнятий в ході конференції на Балі в 2013 році, передбачає згортання субсидій, спрощення митних формальностей, полегшення доступу до світових ринків для бідних країн та розширення допомоги країнам, що розвиваються.

Як повідомляв «Главком», Держдума РФ підтримала заборону грошових переказів з Україною.

Нагадаємо, Україна заборонила діяльність всіх російських платіжних систем. Але, як повідомлялося, російські платіжні системи знайшли спосіб залишитися в Україні після того, як 26 жовтня Нацбанк України заборонив їхню діяльність на рік через введення санкцій.