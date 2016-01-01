Україна вже більше року не імпортує газ із Росії

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Газопровід

За підсумками 2016 року Україна скоротить імпорт природного газу на третину

НАК «Нафтогаз України» не імпортує природний газ за контрактом із ПАТ «Газпром» вже 400 днів, або протягом 13 місяців, закуповуючи ресурс виключно на своєму західному кордоні.

Згідно з попередніми розрахунками, за підсумками 2016 року Україна скоротить імпорт природного газу на третину (на 5,4 млрд куб. м) - до 11,1 млрд куб. м, у грудні він становитиме близько 1,66 млрд куб. м.

У січні Україна імпортувала 914,8 млн куб. м газу, в лютому - 1 млрд 253,7 млн куб. м, у березні - 478,4 млн куб. м, у квітні - 245 млн куб. м, у травні - 96,4 млн куб. м, у червні - 19,7 млн куб. м, у липні - 409,6 млн куб. м, у серпні - 1 млрд 414,5 млн куб. м, у вересні - 1 млрд 495,9 млн куб. м, у жовтні - 1 млрд 544,5 млн куб. м, у листопаді - 1 млрд 546,6 млн куб. м.

Як повідомлялося, ключовими умовами відмови України від купівлі газу на своєму східному кордоні є неузгодженість щодо ціни та небажання російської сторони підписати додаткову угоду до чинного контракту, в якій має бути зафіксовано відмову від умови «бери або плати» на період закупівлі газу, а також параметри його відбору, оплати, номінації і точки постачання.

За даними Держстату, Україна в 2015 році імпортувала 16 млрд 478,018 млн куб. м газу на $4 млрд 512,437 млн, зокрема з Європи - 10 млрд 340,364 млн куб. м на $2 млрд 835,883 млн, із РФ - 6 млрд 137,654 млн куб. м на $1 млрд 676,554 млн.

Джерело: Інтерфакс-Україна