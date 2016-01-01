  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Запаси газу в сховищах України зменшилися до 12 млрд кубів

    • Вчора, 08:44
    • Розсилка

    Протягом доби з ПСГ України було відібрано 46,90 млн куб. м газу

    Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 28 грудня зменшився до 12,112 млрд куб. м. Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Укртрансгаз».

    Читайте також

    За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 46,90 млн куб. м газу.

    При цьому в даних за 26 грудня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 41,59 млн куб. м, з Польщі - 4,43 млн куб. м, з Угорщини - 5,99 млн куб. м газу.

    Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 39%.

    Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

    Нагадаємо, Україна припинила закачування газу в підземні газові сховища 16 жовтня.

    Джерело: УНН

    Читайте також
    газ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ