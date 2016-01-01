На українському шельфі Чорного моря знаходиться близько 40 млрд кубометрів газу

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Видобуток газу на шельфі Чорного моря

Кабінет міністрів України ставить завдання максимально збільшити видобуток власного газу до 2020 року

На території 7 тисяч квадратних кілометрів на українському шельфі Чорного моря знаходиться, як мінімум, 40 мільярдів кубометрів газу. Про це в ефірі «5 каналу» заявив т. в. о. голови Державної служби геології та надр України Микола Бояркін.

«Відповідно то тої інформації, яка в нас є, на території 7 тисяч квадратних кілометрів на шельфі Чорного моря знаходиться як мінімум 40 мільярдів кубометрів газу. І це як мінімум», - сказав він.

«Але для того, щоб цим користуватися, повинна бути геологорозвідка», – додав Бояркін.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України ставить завдання максимально збільшити видобуток власного газу до 2020 року. Про це заявляв прем'єр-міністр Володимир Гройсман. «Ми ставимо завдання до 2020 року максимально перейти на власний видобуток газу і на власний газ», – сказав він.

Нагадаємо, уряд підготував середньостроковий план дій до 2020 року.