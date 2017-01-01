Україна закликала Раду Європи посилити тиск на РФ за злочини в Авдіївці

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Засідання Комітету міністрів Ради Європи

Українська делегація закликала Раду Європи використати усі можливості для забезпечення того, щоб російські злочини і грубі порушення прав людини в Україні не залишилися безкарними

1 лютого під час 1276-го засідання Комітету міністрів Ради Європи Україна ініціювала обговорення ситуації на Донбасі і закликала РЄ посилити тиск на Росію за злочини в Авдіївці. Про це повідомляє Постійне представництво України при Раді Європи.

Участь у засіданні взяли делегації держав-членів Ради Європи, Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд та Генеральний секретар Парламентської асамблеї Ради Європи Войцех Савицький.

Від імені України на засіданні виступив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Він привернув увагу Комітету міністрів до гуманітарної кризи, що розгортається в районі Авдіївки і Ясинуватої, та зусиль уряду України, волонтерів і Червоного Хреста з надання допомоги цивільному населенню.

Українська сторона наголосила, що Російська Федерація здійснює ефективний контроль за діями терористів т.зв. «ДНР» і відзначила, що протягом трьох останніх днів російсько-терористичні сили масово використовували заборонену Мінськими домовленостями зброю та ігнорували заклики України до припинення вогню.

Окрему увагу Україна приділила розгортанню російськими посадовцями та ЗМІ пропагандистської операції, заснованої на фейкових новинах, щоб звинуватити Україну в ескалації конфлікту. У зв’язку з цим було наголошено, що аналогічний фірмовий почерк Росії щодо спотворення реальності для прикриття своїх агресивних військово-політичних цілей спостерігався і в українському Дебальцевому, і в сирійському Алеппо, і під час нападу на Грузію у 2008 році.

«Українська делегація закликала Раду Європи використати усі можливості для забезпечення того, щоб російські злочини і грубі порушення прав людини в Україні не залишилися безкарними. Україна також закликала Раду Європи посилити тиск на Російську Федерацію з метою припинення агресії в Україні та забезпечення повного виконання Росією Мінських домовленостей», - інформує представництво України при Раді Європи.

Ключові сигнали Генерального секретаря та низки делегації держав-членів Ради Європи стосувалися необхідності негайного припинення вогню, створення умов для подолання гуманітарної кризи та безальтернативності виконання Мінських домовленостей.