РФ відрядила до Авдіївки знімальну групу свого пропагандистського каналу

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РашаТБ зніматиме провокаційні сюжети для звинувачення сил АТО в обстрілах цивільних об’єктів

РФ відправила до Авдіївки Донецької області, яка вже п’яту добу перебуває під масованим обстрілом бойовиків, знімальну групу пропагандистського телеканала Life.ru. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«На авдіївський напрямок прибула знімальна група російського телеканала Life.ru (колишній LifeNews) у супроводі групи спеціального призначення ЗС РФ з метою зйомки провокаційних сюжетів для звинувачення сил АТО в обстрілах цивільних об’єктів», – інформує розвідка.

Як повідомив сьогодні вранці штаб АТО, загалом минулої доби на Донбасі зафіксовано 67 обстрілів. На жаль, двоє наших військових загинули, десятьох поранено і чотирьох травмовано. Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, використовуючи РСЗВ БМ-21 Град, 152- та 122-міліметрову артилерію, танки.

Вже п'яту добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті немає світла, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.