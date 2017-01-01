Доба в зоні АТО: двоє загиблих, 20 поранених українських захисників

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Двоє українських бійців загинули, відбиваючи один з вчорашніх ранкових наступів в районі Авдіївки

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій загинули двоє українських військовослужбовців, 20 отримали поранення і травми. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу в результаті бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, 14 наших бійців були поранені і шість отримали бойові травми», - сказав він.

Мотузяник повідомив, що обидва воїни, які загинули, це солдат і офіцер, загинули, відбиваючи один з вчорашніх ранкових наступів в районі Авдіївки.

«Один військовослужбовець був поранений під Попасною, ще четверо наших бійців отримали поранення на позиції шахта «Бутівка» під час обстрілу ворога з гармат і мінометів. Інші були поранені і травмовані в Авдіївці», - розповів спікер Міноборони.

Як повідомив сьогодні вранці штаб АТО, загалом минулої доби на Донбасі зафіксовано 67 обстрілів. На жаль, двоє наших військових загинули, десять – поранено та четверо – травмовано. Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, використовуючи РСЗВ БМ-21 Град, 152- та 122-міліметрову артилерію, танки.

Вже п'яту добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті немає світла, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.