Україна звернулася до НАТО по допомогу через Балаклію

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Вибухи в Балаклії

В Альянсі поки що не відповіли на запит України

НАТО отримав запит про допомогу від України через вибухи у Балаклії (Харківська область). Про це йдеться в повідомленні на сайті Альянсу.

«Сьогодні НАТО отримав запит на надання допомоги Україні через вибухи боєприпасів у Балаклії», – йдеться у повідомленні.

Як заявили в Міноборони, наразі ситуація в Балаклії контрольована.

Зазначимо, що наразі сапери почали розмінування території, прилеглої до майданчиків з озброєнням. Місцеві жителі, яких евакуювали через вибухи, почали повертатися додому.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко розпорядився залучити допомогу НАТО для розмінування в Харківській області, де тривають вибухи в Балаклії, на військовому складі боєприпасів. Як повідомив глава держави, відповідне доручення він дав Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України і Державній службі України з надзвичайних ситуацій.