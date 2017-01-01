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    Україна звернулася до НАТО по допомогу через Балаклію

    • Сьогодні, 16:39
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    Вибухи в Балаклії
    Вибухи в Балаклії

    В Альянсі поки що не відповіли на запит України

    НАТО отримав запит про допомогу від України через вибухи у Балаклії (Харківська область). Про це йдеться в повідомленні на сайті Альянсу.

    «Сьогодні НАТО отримав запит на надання допомоги Україні через вибухи боєприпасів у Балаклії», – йдеться у повідомленні.

    Як заявили в Міноборони, наразі ситуація в Балаклії контрольована.

    Зазначимо, що наразі сапери почали розмінування території, прилеглої до майданчиків з озброєнням. Місцеві жителі, яких евакуювали через вибухи, почали повертатися додому.

    Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко розпорядився залучити допомогу НАТО для розмінування в Харківській області, де тривають вибухи в Балаклії, на військовому складі боєприпасів. Як повідомив глава держави, відповідне доручення він дав Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України і Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

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