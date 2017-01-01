В Міноборони заявили, що ситуація в Балаклії контрольована

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Вибух на військовому складі у Балаклії Facebook Юрій Бірюков

На території військової частини і містечка працює кілька груп розмінування

Ситуація в місті Балаклія контролюється, а кількість вибухів на артскладі зменшилася. Про це в ефірі «112 Україна» повідомив представник оперативного прес-центру Міноборони у місті Балаклія Віталій Саранцев.

«Ситуація контролюється. Інтенсивність вибухів значно знизилася, вибухи вже рідкі і поодинокі, без руйнівної сили. На технічній території арсеналу працюють кілька одиниць військової техніки, які займаються остаточною локалізацією ділянок, які були вражені вогнем. На території військової частини і містечка працюють кілька груп розмінування. Туди приїхало близько десятка машин спеціальної техніки, яка займається остаточним гасінням осередків вогню», - сказав він.

Раніше повідомлялося, що жителі Балаклії почали повертатися в місто.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею «диверсія» щодо вибухів на військовій базі у Балаклії. Проте народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук вважає, що це зроблено поспішно.

Боєприпаси на складі, де стався вибух, можуть детонувати до чотирьох днів, а це означає, що наблизитись до складів зараз неможливо. Людей евакуюють з району, де стався вибух.

Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 10 км. Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

За останніми даними, внаслідок вибухів на складах постраждала 54-річна жінка.

В четвер ввечері інтенсивність вибухів на арсеналі зменшилася.

У п'ятницю, 24 березня, вранці сили інженерно-саперних підрозділів Збройних сил України розпочали розмінування території, прилеглої до майданчиків з озброєнням, та перебувають в готовності до розмінування території складів.

Все про надзвичайну подію у Балаклії читайте у матеріалі Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині