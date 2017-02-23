Українці розробили словник ІТ-термінів

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Новинка передусім має зацікавити рекрутерів

Фахівці IT-рекрутингового агентства з Дніпра створили інструмент GlossaryTech - пошуковик актуальних IT-термінів, який допомагатиме рекрутерам перекладати найновіші технічні терміни, які часто зустрічаються в резюме розробників.

Про це повідомляє AIN.ua.

Засновник агенства Андрій Стеценко стверджує, програмісти часто висловлюють невдоволення рівнем технічної грамотності рекрутерів і скаржаться, що їм пропонують нерелевантні вакансії.

«Рекрутерам без технічної освіти складно зрозуміти всі до одного терміни, зазначені в резюме розробників, і найголовніше - правильно класифікувати їх до тієї чи іншої технології. Більш того, нові технології з'являються щодня, і не тільки технічним рекрутерам, але і самим програмістам часом неможливо встежити за всіма новинками», - сказав Стеценко.

Повідомляється, що словник дозволяє швидко шукати технічні терміни, а також додавати і редагувати їх. Пошуковик надає короткі пояснення термінів, які розбиті на групи, щоб прискорити пошук потрібного визначення.

Розробники додають, що контент словника постійно оновлюється і розширюється.

Нагадаємо, що в середині лютого поліція Донеччини представила мобільний додаток «Активний громадянин», який може екстрено викликати наряд поліції з натисканням лише однієї кнопки. Сервіс підтримуватимуть усі сучасні мобільні телефони, смартфони, планшети, як iOS, так і Android. Завантажити його у свій гаджет можна буде з магазину додатків.