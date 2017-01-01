«Укрпошта» майже половину сповіщень клієнтам надсилає через мобільний додаток

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Мобільний телефон

Всього за місяць «Укрпошта» надсилає до 1,5 млн повідомлень

ДП «Укрпошта» з лютого почала інформувати своїх клієнтів про надходження поштових відправлень та грошових переказів через мобільний додаток Viber.

Для клієнтів, у кого не встановлений або вимкнений цей мобільний додаток , «Укрпошта» надсилає як і раніше СМС-повідомлення.

«На початку впровадження послуги через Viber було відправлено 24%, а зараз вже 44% від загальної кількості тестових повідомлень. Ми будемо далі покращувати цей сервіс та розглядаємо можливості інформування клієнтів за допомогою інших популярних месенджерів», – сказав в коментарі прес-службі «Укрпошти» заступник гендиректора з інформаційних технологій Сергій Галаган.

Також повідомляється, що загалом за місяць «Укрпошта» надсилає до 1,5 млн. коротких текстових повідомлення своїм клієнтам.

Нагадаємо, що державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» ініціює підвищення тарифів на доставку друкованих видань від 53,8% для регіональних до 65,5% для загальнодержавних видань. Також підприємство планує у 2017-2018 роках закупити 200-250 електромобілів для доставки пошти.