Українці вже можуть отримувати компенсацію за неякісні послуги з електропостачання

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В НКРЕКП розробили гарантовані стандарти якості надання послуг

З 12 січня споживачі мають можливість отримувати компенсацію за неякісні послуги з електропостачання. Цього дня набув чинності Порядок забезпечення стандартів якості послуг з електропостачання, затверджений постановою НКРЕКП від 18.10.2016 № 1841, яка офіційно опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» за № 5.

Порядок був розроблений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з метою захисту прав споживачів, яким надаються послуги з електропостачання неналежної якості, стимулювання ліцензіатів до підвищення рівня якості послуг та відповідає практиці європейських країн.

Порядок запроваджує загальні та гарантовані стандарти якості надання послуг, встановлює процедуру надання та розміри компенсацій споживачам за недотримання гарантованих стандартів.

«Це дуже важливе рішення, яке надасть можливість споживачам нарешті отримати компенсацію за неякісні послуги з електропостачання. Регулятор і в подальшому буде піклуватися на рівні споживача про їхні інтереси та робити все можливе для їх захисту», - підсумував Дмитро Вовк, Голова НКРЕКП.

Розмір компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання:

Презентацію «Захист прав споживачів: Компенсація за неякісні послуги» можна подивитись тут