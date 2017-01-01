Українці зможуть відвідувати без віз 30 країн – МЗС

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http://botosh.com Віза буде не потрібна для держав – членів ЄС

Виняток – Великобританія та Ірландія

Після введення Європейським союзом безвізового режиму громадяни України зможуть відвідувати без віз 30 країн, які входять до Шенгенського простору. Про це йдеться в повідомленні департаменту консульської служби МЗС у Facebook, передає «Главком».

«Після запровадження безвізового режиму громадяни України зможуть в’їжджати без віз до усіх держав – членів ЄС (за винятком Великобританії та Ірландії), а також до чотирьох держав – асоційованих учасниць Шенгенської угоди: Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії», – йдеться в повідомленні.

Так, зазначається, що отримання візи не знадобиться під час поїздок до таких держав: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Республіка Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція.

Як повідомляв «Главком», до кінця року міграційна служба видасть майже 2,5 мільйона біометричних паспортів.