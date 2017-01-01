Українців скоро перерахують. Востаннє перепис проводився 16 років тому



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Востаннє і вперше в незалежній Україні перепис населення проводили у 2001 році

У Кабміні 30 березня відбулося засідання щодо підготовки до всеукраїнського перепису населення, передає урядовий портал.

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко нагадав, що останній перепис населення проводився ще у 2001 році. «Безумовно, світова практика визначає необхідність проведення перепису кожні 10 років. Але через нестачу, серед іншого, фінансових ресурсів, проведення перепису хоч і призначалося, але постійно переносилося», - сказав він.

Розенко наголосив, що тільки перепис населення дає повну картину тих процесів, які відбуваються в країні.

«І йдеться не лише про демографічну ситуацію, а про значно ширше коло соціально-економічних показників», - наголосив віце-прем’єр-міністр.

На думку учасників засідання, перепис населення повинен бути проведений якомога швидше, адже жоден інший альтернативний метод оцінювання демографічного розвитку не може дати більш достовірної картини соціально-демографічного розвитку України.