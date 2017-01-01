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    Українець, засуджений в Австрії за свій онкопрепарат, розповів, чому науковці виступили проти нього

    • Сьогодні, 14:36
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    <span>Василь Новицький</span>
    Василь Новицький

    Новицький розповів, що провiдний науковець Унiверситету Преторiї Еннi Панцер досліджувала його препарат

    Розробник препарату «Україн» Василь Новицький, засуджений в Австрії, в інтерв’ю «Главкому» розповів, чому провiдний науковець Унiверситету Преторiї Еннi Панцер, яка досліджувала препарат, виступила проти нього.

    Новицький повідомив, що Енні Панцер зробила дуже цінну роботу – відкрила механізм діючого препарату.

    «У США був науковий конгрес, де я також був присутнім. Після того як вона зробила доповідь, до неї підійшли якісь люди і після розмови з ними вона змінила свою думку (про дію препарату «Україн»). Але я маю її статті, вона дуже глибоко дослідила, показала, як саме діє механізм цих ліків, на який елемент ракових клітин він діє», - розказав хімік.

    Він також зазначив, що не розуміє, в чому полягають збитки у 5 млн євро, які називає обвинувачення. «В чому ці збитки полягають, де вони є? Вибачте, препарат був і є зареєстрованим в Австрії. Кожен лікар міг його виписувати, тільки сповіщаючи міністерство про це. І лікарі виписували, бо вживання препарату давало дуже добрі результати», - запевняє Новицький.

    Нагадаємо, Вищий земельний суд Відня засудив етнічного українця, громадянина Австрії 80-річного Василя Новицького до тюремного ув’язнення на три роки. Хіміка-фармаколога звинуватили у шахрайстві та розповсюдженні неліцензованих у Австрії ліків. Цим завершився п’ятирічний процес над науковцем, який наприкінці 70-х років минулого століття винайшов препарат «Україн».

     

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