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    Українка Костюк виграла Australian Open серед юніорів

    • Сьогодні, 10:20
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    Марта Костюк
    © ausopen.com
    Марта Костюк

    Марта Костюк перемогла першу «ракетку» турніру швейцарку Ребеку Масарову

    Українська тенісистка Марта Костюк стала переможницею Відкритого чемпіонату Австралії-2017 серед юніорів у Мельбурні.

    Про це повідомляє Sport.ua.

    У фінальному поєдинку Australian Open 14-річна киянка, посіяна під 11-м номером, за 1 годину 55 хвилин переграла в суботу першу «ракетку» турніру швейцарку Ребеку Масарову з рахунком 7:5, 1:6, 6:4.

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    Марта Костюк третьою серед українських тенісистів завоювала трофей на юніорських змаганнях серії Великого Шлема (Grand Slam). У 1991 році переможцем Roland Garros став 17-річний киянин Андрій Медведєв, а в 2010-му на цьому ж турнірі в столиці Франції Парижі тріумфувала 15-річна харків'янка Еліна Світоліна.

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