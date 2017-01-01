Українка Костюк виграла Australian Open серед юніорів

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© ausopen.com Марта Костюк

Марта Костюк перемогла першу «ракетку» турніру швейцарку Ребеку Масарову

Українська тенісистка Марта Костюк стала переможницею Відкритого чемпіонату Австралії-2017 серед юніорів у Мельбурні.

Про це повідомляє Sport.ua.

У фінальному поєдинку Australian Open 14-річна киянка, посіяна під 11-м номером, за 1 годину 55 хвилин переграла в суботу першу «ракетку» турніру швейцарку Ребеку Масарову з рахунком 7:5, 1:6, 6:4.

Марта Костюк третьою серед українських тенісистів завоювала трофей на юніорських змаганнях серії Великого Шлема (Grand Slam). У 1991 році переможцем Roland Garros став 17-річний киянин Андрій Медведєв, а в 2010-му на цьому ж турнірі в столиці Франції Парижі тріумфувала 15-річна харків'янка Еліна Світоліна.