Українська модель Дурицька, яка була свідком вбивства Нємцова, купила чотири квартири у Києві - ЗМІ
- Сьогодні, 11:59
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ЗМІ повідомляє, що гроші на це житло Дурицька отримала від Нємцова
Подруга російського опозиціонера Бориса Нємцова київська модель Анна Дурицька придбала чотири квартири в Києві.
Про це повідомляє ТСН.
Так, посилаючись на дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомо, що Дурицька здає придбане житло в оренду.
Всі чотири квартири знаходяться на проспекті Науки в Голосіївському районі Києва. Дві з них дівчина придбала в листопаді 2015 року, ще дві – в грудні 2016-го. Сама Дурицька живе в квартирі в Феодосійському провулку. Повідомляється, що гроші на це житло вона отримала від Нємцова.
Цікаво, що зв'язатися з Дурицькою, щоб з'ясувати джерело коштів на нерухомість в Києві, не просто. Адже вона уникає спілкування з пресою.
Нагадаємо, що співголову опозиційної партії «ПАРНАС» Бориса Нємцова вбили на Великому Москворецькому мосту в Москві в ніч на 28 лютого 2015 року. Додамо, що Українська модель Анна Дурицька на момент вбивства Нємцова перебувала разом з ним.
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