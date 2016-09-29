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    У Москві на Марші пам’яті Нємцова відбувається хода проти репресій в Криму

    • Сьогодні, 14:50
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    В колоні протестуючих знаходяться шість активістів з Криму і дочка Ільмі Умерова Айше

    У Москві 26 лютого на «Марші Бориса Нємцова» розпочалась хода колони активістів проти репресій в Криму. Беруть участь в акції адвокати Микола Полозов і Марк Фейгін, а також дочка заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова - Айше.

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    «Отже, ми пробилися! Колона на захист кримських татар буде! З нами в колоні 6 активістів з Криму і дочка Ільмі Умерова Айше», - написав адвокат Фейгін на своїй сторінці в Twitter.

    Зазначимо, що наразі у Києві відбувається «Марш солідарності», присвячений Дню спротиву Криму російській окупації.

    Борис Нємцов був убитий в ніч на 28 лютого 2015 року. У цій справі були затримані Заур Дадаєв, Шадід і Анзор Губашеви, Темірлан Ескерханов і Хамзат Баха.

    Опозиційного політика застрелили 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви. За версією слідства, замовником і організатором злочину є колишній офіцер батальйону «Север» Руслан Мухудінов. Йому пред'явлено заочне звинувачення, з листопада 2015 року він перебуває в міжнародному розшуку.

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