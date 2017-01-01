Айдер Муждабаєв: Пам'ять Нємцова, як символ правди, небезпечна для Путіна

Прес-конференція

Учасники: Владімір Іонов, Віктор Майстрєнко, Айдер Муждабаєв, Іріна Бєлачєу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

27 лютого сумна дата не тільки для Росії, а й України. Цього дня у 2015 році було цинічно вбито відомого російського опозиціонера, співголову опозиційної партії РПР – ПАРНАС, депутата Ярославської обласної Думи Боріса Нємцова. Політика було застрелено на Великому Москворецькому мості. Поряд з ним була українська модель Анна Дурницька. Вбивство Нємцова відбулося напередодні опозиційного маршу «Весна», який було заплановано на 1 березня 2015 року. Марш був перетворений на траурну ходу. Владімір Путін висловив родині вбитого опозиціонера свої співчуття. За два роки слідчих дій ані справжніх виконавців, ані замовників не було знайдено. Боріс Нємцов завжди виступав у підтримку України: не визнавав анексії Криму, засуджував збройний напад на сході України. Був різким по відношенню до чинної влади Росії, а Владіміра Путіна, президента РФ, публічно назвав «дурним та неадекватним».

Айдере, навіщо Путіну чи його оточенню треба було прибрати Боріса Нємцова з політичної опозиційної арени?

Тут треба розділяти привід і причини. Привід був цілком конкретний – це висловлювання Боріса Нємцова про Путіна, де він назвав його на літеру «Є». () На мій погляд, це і стало мотивом для вбивства. Адже в Росії створена кримінально-ФСБешна система влади, а ще додається ментальність пахана банди. І в цій ментальності головного пахана не можна принижувати. Про нього можна говорити все, що завгодно, але принижувати його не можна. Більше того принизливими прізвиськами його теж не можна обзивати, бо в їхньому розумінні та розумінні його оточення не можна зневажати, ображати. І ця образа взагалі розглядається навіть у кримінальному плані.

В Росії є табу. Наприклад, негласно журналістам заборонено писати про родину, про дітей. Мова йде не тільки про дітей Путіна, а й про дітей прокурорів та інших представників влади. Бо це вважається не по поняттям. Тобто борися зі мною, але не з моїми дітьми. А чому не чіпати родичів? А тому що бізнес і статки на них оформлено.

І от Нємцов сказав те, що він думав, бо він дуже прямолінійна людина. Тому пістолет був заряджений на нього давно. Адже Нємцов був сильною фігурою в опозиційному русі, у нього був великий політичний бекгрануд. Нагадаю, що він працював віце-прем’єром при Єльцині, його навіть розглядати як наступника Єльцина, і він був очевидним ворогом путінської системи, яка прийшла, структурувалася і захопила владу. Нємцов був альтернативою цій системі.

Вбивсто Боріса дало зрозуміти всім, що недоторканних немає. Адже в будь-якої навіть у найгіршої влади є розуміння, що людей причетних до влади, не вбивають. І от подивіться на кадрову політику Путіна: він багатьох виганяв, звільняв, але нічого поганого з тими людьми не відбувалося. А у вбивстві Нємцова ця межа була перетнута – знищили лідера. Нємцов був не просто лідером, а був державним діячем.

Отже, вбивство було спланованим і політичним…

Я не вірю у випадковості. Я упевнений, що камери спостереження не працювали теж не просто так. Коли я прийшов в ніч вбивства на місце злочину, то за дві години сліди злочину прибрали. Я нарахував 17 камер спостережень тільки на одній кремлівській стіні, можливо, там ще десь були. І ці камери чомусь були на ремонті. Єдине відео, що потрапило в руки громадськості – це камера російського телеканалу, який знімав натурний план для передачі прогнозу погоди. Якби вбивці знали про цю камеру, то і цього запису не було б. Однак, і цей запис не допоміг, бо немає волі для розслідування. Адже вбивця діяв біля кремлівської стіни у публічному просторі, де діє ФСО (ФСО - Федеральна служба охорони Російської Федерації – Главком), які в свою чергу просвічують кожен сантиметр території. Вбивство було зроблено на передодні мітингу. І зробили його з розрахунку на безкарність. Тобто, хто виконавці незрозуміло, як ведеться слідство, теж не зрозуміло, зрештою прізвища нікому не цікаві. І ця вся єресь, мовляв Нємцов погано говорив про мусульман, створюється тільки для відволікання уваги.

Смерть Боріса Нємцова стане об’єднуючим фактором для російської опозиції?

Я не впевнений, що якби навіть Боріс був би живий, то став би об’єднуючим фактором. Розумієте, російська опозиція і за його життя була така, що кожен сам собі вождь. Наприклад, Навальний дуже нарцистична особистість як тільки бачать того, хто набирає якийсь авторитет, то тут же починає «топити». От нещодавно він «наїхав» на Дмітрія Гудкова.

Ментальність російської опозиції схожа на тусовку. Вона страждає на вождізм. Адже не тільки Путін вождь, а й опозиції теж потрібен вождь. Це дуже добре демонструвалося під час виборів мера Москви у 2013 році. Вождізм завжди був, Україна у цьому плані від Росії пішла далі.

З убивством Нємцова путінський режим знищив не тільки єдність російської опозиції, її все одно не було б, а вбили справжню правду. Так, я високопарно зараз кажу, але це так і є. Нємцов говорив прямим текстом про анексію Криму, він стверджував, що Крим треба повернути, наполягав, що війну треба зупинити. Тобто він називав речі своїми іменами. І от подивіться як протягом цих двох років змінилася риторика цих всіх опозиціонерів. Говорять про якийсь чесний референдум , який треба в Криму провести, Крим - не бутерброд , це все правда з обмовками. Можливо, вони всі бояться говорити правду на відміну від Нємцова. Факт залишається фактом - справжньої правди від російських опозиціонерів ми не почуємо, це буде правда з обмовками.

У зв’язку з вбивством Нємцова в російському позиційному середовищі виник вакуум. Ким він тепер буде заміщатися?

Ніким. На носі вибори президента РФ. Коли зайшла мова, що «Солідарність», де був Нємцов, прийматиме участь у виборах президента, я сказав, що брати участь у виборах президента проходить в Росії по одномандатному федеральному округу. У склад цього округу входить і Крим також. Отже, беручи участь у виборах, ви отримуєте голоси із Криму, а отримуючи голоси із Криму, ви не можете вже говорити, що не визнаєте анексію, бо де-факто ви її визнаєте.

Який варіант?

Варіант один – відмовитися від виборів і казати людям правду. Але наскільки я розумію, для нинішніх російських опозиціонерів це є неприйнятним. І вони будуть брати участь в цьому інсценуванню. А саме це і треба Путіну для легітимізації своє влади до безкінечності. Бо у 2018 році будуть вибори з умовно конкурентною боротьбою, і Путін закріпить за собою статус так званого Чаушеску. Нинішня російська опозиція для Путіна не небезпечна. І не небезпечна вона тому, що опозиціонери не здійснюють замах на головну святиню – Крим. Бо анексія Криму – це основа всієї ідеології та політики Путіна. Тому, щоб вижити в тих умовах опозиціонери швидко сказали «крим наш». І все, їх не чіпають.

Ні, радикалізації суспільства не відбудеться через міст. Але символічно як врятування честі для найкращих людей.., а якщо ви хочете зустріти найкращих людей в Росії, то йдіть на Нємцов міст. Це прості абсолютно не статусні люди, ні статусні ліберали, опозиціонери. Вони приходять туди від душі. І якщо совість Росії була в тих семи людях, які в 1968 вийшли на Червону площу протестувати проти інтервенції до Чехословаччини, то зараз совість Росії - це ті люди, які цілодобово стоять на цьому мості. Звичайно, влада остаточно не зможе нічого «зачистити», ну, не закриють же вони міст! Адже туди приходять дипломати, іноземні делегації. Але ця влада буде грати до кінця, знущаючись, на їхню думку, над маргіналами. А те, що влада так намагається ретельно «зачистити» пам'ять про Нємцова. Це найкраще визнання Боріса. Бо Боріс як символ правди небезпечний для чинного режиму.

Отже, йде боротьба між владою і громадянами за місце, як символ… символ чого?

Я знову скажу пишномовно, але це символ справжньої правди. Адже люди, які приходять туди на міст, вони в такий спосіб очищують свою совість. В Росії є багато людей, яким соромно за свою державу. Просто вони нічого не можуть зробити, сказати. Подивіться, скільки за репост в соціальних мережах людей сидить по російським тюрмам. Люди бояться ставити уже лайки, щось коментувати. Якщо людина з Криму поставить лайк, наприклад, мені, то вважайте, що вона вже потрапила до рук ФСБ. Сьогодні в Криму створюється гетто, де викрадають, вбивають людей. Окупанти в Криму гноблять кримських татар, саджають за ґрати українських журналістів як Миколу Семенулише за те, що він підтримує кримських татар, лише за те, що він незгодний з анексією Криму. Путіну важливо, щоб з Криму жодного звуку не виходило, а Росія замовчала і була ілюзія всенародної підтримки. Росія в Криму будує гібридний ГУЛАГ.

Наталія Малиновська, прес-центр Главкома

Прес-центр Главкома також рекомендує прослухати запис прес-конференції, присвяченій пам’яті російського опозиціонера Боріса Нємцова. Участь у прес-конференції взяли Владімір Іонов, 76-річний російський опозиціонер, Віктор Майстрєнко, російський журналіст, Айдер Муждабаєв, журналіст, Іріна Бєлачєу, політична біженка