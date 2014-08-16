Українські артисти масово десантуються у Москві 4 березня (СПИСОК)

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Світлана Лобода вже не перший рік бере участь у російській музичній премії

Вартість квитків на російську церемонію за участю українських зірок поп-сцени варіюється від 800 до 20 тис. рублів

Українські артисти братимуть участь у премії «Звуковая дорожка» видання «Московский комсомолец», що пройде 4 березня у Москві.

Під час святкового концерту, який відбудеться у «Крокус Сіті Холі», зокрема, співатимуть Ані Лорак, Віа Гра, Йолка, Loboda, Alekseev, Потап і Настя, «Время и Стекло».

«Кожен раз у церемонії беруть участь найвідоміші і популярні зірки естради, а також молоді артисти, чиї творчі досягнення викликали найгарячіший відгук у глядачів», - відзначається у прес-релізі церемонії.

Зазначимо, що вартість квитків на російську церемонію за участю українських зірок поп-сцени варіюється від 800 до 20 тис. рублів.

Більшість зазначених українських артистів не в перший раз братиме участь у російській премії. В минулому році, наприклад, на «Звуковой дорожке» виступали Світлана Лобода та Ані Лорак.

Нагадаємо, нещодавно на офіційному сайті президента України зареєстрували петицію про позбавлення громадянства та звання заслуженої артистки України Світлани Лободи. У петиції зазначається, що тільки під час новорічних свят артистка сім разів виступила у Російській Федерації, а в саму новорічну ніч дала кілька концертів для російських олігархів у Маямі. Згідно з інформацією українських ЗМІ, за минулий рік Лобода на гастролях у РФ заробила $1,2 мільйона.

Незважаючи на скандал в Україні, Лобода оголосила про великий сольний концерт у російській столиці 31 березня 2017 року.

Крім того, масштабні гастролі в Росії оголосила також українська співачка Ані Лорак, яка втекла до Москви.