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    Українські біатлоністи вирвали медаль у Росії на етапі Кубку світу в Контіолахті

    • Сьогодні, 18:54
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    Українська збірна використала найменшу кількість додаткових патронів серед перших п'яти команд

    Збірна України з біатлону завоювала бронзову медаль в гонці остального змагального дня восьмого етапу Кубка світу у фінському Контіолахті, повідомляє Xsport.

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    Ірина Варвинець, Ольга Абрамова, Сергій Семенов і Дмитро Підручний, провівши кожен по дві стрільби, використовували найменшу кількість додаткових патронів серед команд, що зайняли перші п'ять місць змагань. Спокій на вогневих рубежах можна назвати одним з ключових моментів в завоюванні нагороди.

    Також можна відзначити відмінний перший етап у виконанні Ірини Варвинець, яка жодного разу не промахнулася і передала естафету Абрамовій на другій позиції.

    Боротьба за бронзову медаль тривала до самого фінішу. Дмитро Підручний не тільки зумів після останньої стрільби зберегти третю позицію, але й збільшити відрив від титулованого росіянина Євгена Гаранічева.

    Кубок світу. 8-й етап. Класична змішана естафета:

    1. Франція (0 + 9) 1: 11: 34.5

    2. Німеччина (0 + 10) +11.0

    3. Україна (Ірина Варвинець, Ольга Абрамова, Сергій Семенов, Дмитро Підручний) (0 + 6) +27.1

    4. Росія (0 + 10) +47.8

    Нагадаємо, сьогодні на етапі Кубку IBU збірна України з біатлону бронзовим успіхом завершила сезон 2016/17. У змішаній естафеті на заключному етапі в естонському Отепяа наша команда в драматичній боротьбі завоювала місце на подіумі. Кубок IBU вважається другим за престижністю змаганням у світовому біатлоні.

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