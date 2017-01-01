В результаті штурму бойовиками Авдіївки загинули троє українських бійців

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Загибель українських захисників на Донбасі

Один українських військовослужбовець отримав поранення

В результаті штурму Авдіївки, який стався у неділю, 29 січня, вранці, загинули троє українських військових, один поранений. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«У лавах сил АТО на цих рубежах загинув один військовослужбовець, ще двоє - померли від важких поранень, ще один - отримав поранення і вижив», - повідомив він.

Нагадаємо, сьогодні вранці російсько-окупаційні війська розпочали штурм позиції сил АТО в районі Авдіївської промзони.

У штабі АТО повідомляли, що у бойовиків втрати значно більші, ніж з української сторони.