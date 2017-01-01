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    В результаті штурму бойовиками Авдіївки загинули троє українських бійців

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    Загибель українських захисників на Донбасі
    Загибель українських захисників на Донбасі

    Один українських військовослужбовець отримав поранення

    В результаті штурму Авдіївки, який стався у неділю, 29 січня, вранці, загинули троє українських військових, один поранений. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

    «У лавах сил АТО на цих рубежах загинув один військовослужбовець, ще двоє - померли від важких поранень, ще один - отримав поранення і вижив», - повідомив він.

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    Нагадаємо, сьогодні вранці російсько-окупаційні війська розпочали штурм позиції сил  АТО в районі Авдіївської промзони.

    У штабі АТО повідомляли, що у бойовиків втрати значно більші, ніж з української сторони.

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